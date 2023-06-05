Ночью на улице Самбурская сверкнула родинкой в интимном месте: пышная откровенность (видео)

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская в начале лета с головой ушла в работу. Актриса сообщила поклонникам в Сети, что у нее одновременно несколько проектов, так что ее вскоре будет много на экранах. Называть сериалы она пока не спешит, зато немного приоткрывает закулисье съемок.

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В ночи Самбурская подправляла макияж и показала свой съемочный образ. Красавица в вечернем платье из пайеток даже засветила родинку на груди, выглядывающую из глубокого декольте. Роскошный ракурс то и дело освещался вспышкой света, а потом пропадал в темноте, и от такой магии у поклонников пошла кругом голова.