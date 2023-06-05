«Нет ни страха, ни комплексов»: стало известно, когда Алла Пугачева прилетит в Россию

Алла Пугачева в числе первых покинула Россию весной 2022 года. Артистка с пятым мужем и двумя детьми спешно улетела в Израиль и лишь дважды была с того времени на родине – в начале прошлого учебного года нынешней весной на похоронах Юдашкина. Источник из окружения певицы в интервью mk.ru сообщил, что приезд в Россию для Примадонны не является проблемой и указал, когда она снова появится в Москве.

«Алла не чувствует себя зависимой от ситуации, она еще обязательно прилетит, когда появится повод: у нее нет ни страха, ни комплексов», - объяснил источник.

Кроме того, о намерении артистки вернуться свидетельствует и то, что продавать свой замок в деревне Грязь она запретила – передумала, хоть и пыталась реализовать на протяжении года.