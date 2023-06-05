Бузова оконфузилась на омской сцене: ноги раздвинула и всем показала, что у нее в трусах

Поющая телеведущая Ольга Бузова продолжает свои гастроли по Сибири и на днях выступила на омской сцене. Звезда привезла свое яркое шоу и собрала многотысячную толпу поклонников на свой концерт. В Сети появилось множество кадров с мероприятия, а также видео, где Бузова сильно оконфузилась. Виной всему любовь артистки к экстремальному мини и горячим танцам.

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На сцену Ольга поднялась в суперкоротком платье, во время выступления начала активно двигать бедрами, и в первых рядах люди узрели пикантный ракурс. Бузова просто-напросто показала всем, что у нее под юбкой.

Оказалось, что из сценических трусов вываливалась белая тряпка, наличие которой вызвало у людей недоумение. Вопросов оказалось больше, чем ответов. Например, в комментариях подписчики пишут, почему Ольга не выбрала черное белье, ведь весь ее аутфит черный. Тогда бы конфуза удалось избежать.