Волочкова прижалась голыми чреслами к дереву в общественной бане: села на лесенку, ножки вытянула

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова в первые выходные июня устроила банный вечер. Артистка опробовала новую парную, неподалеку от дома в общественной бане. Как это было, звезда показала у себя в соцсетях, и не только расписала в красках, но и устроила целую фотосессию.

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Облачившись в бикини без пуш-ап, Волочкова расположилась на очень крутой лестнице. Получилось почти лечь, и балерина изящно вытянула длинные ножки вниз по ступенькам, прижавшись голыми бедрами к дереву.