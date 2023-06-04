Ивлев нашел виновных в осмеянии Высоцкой с кулинарным шоу — я бы на нее не набрасывался

Константин Ивлев известный своим жестким характером и требовательностью к поварам на кухне, неожиданно смягчился. Шеф не нашел повода, чтобы высмеять Юлию Высоцкую. Хотя в Сети набирает обороты новая шутка про кулинарные способности жены режиссера Андрона Кончаловского.

Телеведущая ведет авторское кулинарное шоу, в котором учит готовить простые блюда. И только спустя годы, пересматривая культовые выпуски программы, многие обратили внимание на то, что некоторые блюда, мягко говорят, у Высоцкой получались не самыми удачными — то горелыми, то сырыми, то недожаренными, то раскисшими.

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Вот что говорит Константин Ивлев на этот счет. Он поддержал Юлию Высоцкую, посчитав, что от нее никто и не требовал кулинарных шедевров.