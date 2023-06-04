46-летняя Инна Маликова на яхте в Бодруме показала упругий «орешек»: что-то запредельное

Солистка группы «Новые самоцветы» с шиком отдыхает в Бодруме. Инна Маликова щеголяет на яхте, козыряя эффектной фигурой. Певице уже 46, а выглядит она лет так на 15 моложе. Чудеса да и только! Мужчины пришли в трепет, увидев, как сладко бикини сидит на «орешке» поп-дивы. С такими формами можно составить конкуренцию и Монике Беллуччи.

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