Тигран Салибеков о бывшей жене: «Дети ночью одни остаются, соседи вызывают милицию, мать на гульках»

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков, который уже несколько месяцев не видел своих троих сыновей, разразился в микроблоге бранью. Под архивным фото, на котором он запечатлен с наследниками Роланом, Эльдаром и Багратом, Тигран Салибеков заявил, что его бывшая жена Юлия плохая мать.
Тигран обвинил ее в ужасном отношении к сыновьям. Его пламенная речь стала реакцией на обвинения в том, что он не платит детям алименты.
«Вы замучили с этими алиментами! Считаете только мои деньги, сколько я должен, сколько не должен. А на самом деле, проблема в том, что она настраивает против меня детей.
Дети предоставлены сами себе, зубы выбивают, ночью одни остаются, соседи вызывают милицию, мать на гульках, никто это не видит, все только за алиментами следят: вовремя ли я заплатил? Сейчас вот хочет детей распихать по лагерям, самого маленького отдаст, непонятно кому, и вперед, в Турцию.
А если заболеют или еще что? Куда опека смотрит? Куда смотрят те, кто ее поддерживают? Всем нужны только деньги! А на детей наплевать именно ей, опеке и тем, кто за нее», - высказался Тигран Салибеков, который находится на проекте и детьми не интересуется.
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В комментариях нерадивому и инфантильному папаше пишут, что, раз его бывшая жена Юлия Салибекова плохая мать, то он должен уйти с проекта и заняться воспитанием сыновей. Как поступит Тигран Салибеков, угадать не сложно.