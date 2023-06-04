Тигран Салибеков о бывшей жене: «Дети ночью одни остаются, соседи вызывают милицию, мать на гульках»

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков, который уже несколько месяцев не видел своих троих сыновей, разразился в микроблоге бранью. Под архивным фото, на котором он запечатлен с наследниками Роланом, Эльдаром и Багратом, Тигран Салибеков заявил, что его бывшая жена Юлия плохая мать.

Тигран обвинил ее в ужасном отношении к сыновьям. Его пламенная речь стала реакцией на обвинения в том, что он не платит детям алименты.