«У старшей дочери в Америке хорошая недвижимость»: Максим Галкин* сделал неожиданное признание

Пародист Максим Галкин* дал понять, что считает 52-летнюю Кристину Орбакайте своей дочерью. Выступая на концерте в Анталии, Максим Галкин* не смог удержаться от шутки в адрес старшей дочери Аллы Пугачевой и своей падчерицы.

Максим Галкин* спровоцировал хохот в зале, высказавшись о недвижимости Кристины Орбакайте в США.