«У старшей дочери в Америке хорошая недвижимость»: Максим Галкин* сделал неожиданное признание

Пародист Максим Галкин* дал понять, что считает 52-летнюю Кристину Орбакайте своей дочерью. Выступая на концерте в Анталии, Максим Галкин* не смог удержаться от шутки в адрес старшей дочери Аллы Пугачевой и своей падчерицы.
Максим Галкин* спровоцировал хохот в зале, высказавшись о недвижимости Кристины Орбакайте в США.
«У меня был выбор куда эмигрировать - так, чтоб на ПМЖ: либо по маме в Израиль, либо в Америку: там у старшей дочери хорошая недвижимость», - заявил Максим Галкин*, выступая перед отдыхающими в Турции.
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Напомним, Максим Галкин* и Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой покинули Россию, обосновавшись в Израиле. Кристина Орбакайте находится в Америке, где живет ее гражданский муж Михаил Земцов и дочка Клава. Несколько месяцев назад в США уехал и старший сын Орбакайте Никита Пресняков.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.