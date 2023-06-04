В кожаной косухе и джинсах, модник: как выглядит подросший сын Кати Колисниченко из «Дома-2» - один у мамы, красавчик

Катя Колисниченко. Фото: соцсети

Единственному наследнику экс-участницы реалити-шоу Кати Колисниченко Савве в июле исполнится три года.

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко после развода с мужем одна воспитывает сына Савву. Вместе с малышом Катя Колисниченко уехала из Москвы в Санкт-Петербург, где купила квартиру.

Катя Колисниченко обожает своего наследника и гордится им.

«Он такой у меня молодец! Мы поехали в клинику красоты, и он три часа ждал меня на диванчике в холле. Вел себя отлично, горжусь сыном», - рассказала в микроблоге Катя Колисниченко.

Она разместила и фото Саввы. Малышу в июле исполнится три года, сын Кати Колисниченко растет красавчиком и модником. В кадре Савва предстал в кожаной косухе и джинсах. По словам Кати Колисниченко, ее сын сам подбирает себе гардероб.

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Сын Кати Колисниченко. Фото: соцсети

«Всегда предоставляю ему право выбора, какие кроссовки обуть, какую курточку надеть», - поделилась Катя Колисниченко.

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