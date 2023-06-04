Муцениеце в шелковом халатике винного оттенка прикрыла прелести: ножки стиснула, а манкий треугольничек виден

Актриса Агата Муцениеце обожает демонстрировать на публике свои прелести. Фотографии в купальниках, бикини, откровенных нарядах довольно часто появляются в микроблоге Агаты Муцениеце.

На это раз Агата Муцениеце предстала в черном боди, поверх которого накинула шелковый халатик винного оттенка. Акцентом образа стали черная стильная шляпка, очки от солнца и обнаженные ноги Агаты Муцениеце. Их она забросила одну на другую, стиснув. От чего получился манкий треугольничек, который хочется рассматривать.

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