Ослепла, почти ничего не слышала: стало известно, в каком состоянии провела последние дни жизни королева Елизавета II

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Также источник дал понять, что свою лепту в ухудшение состояния Елизаветы II внесли принц Гарри и его жена Меган Маркл.

Он заявил, что им следовало бы не торопиться со своими откровениями, видя в каком состоянии находилась Елизавета II.

По материалам The Daily Beast.