Ослепла, почти ничего не слышала: стало известно, в каком состоянии провела последние дни жизни королева Елизавета II

Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года, ей было 96 лет. Инсайдеры из окружения британского королевского семейства рассказали, как чувствовала себя Елизавета II незадолго до смерти.
«В последние годы своей жизни, определенно с тех пор, как умер ее муж, королева испытывала сильную боль. В последние месяцы, конечно, стало намного хуже; ко времени Платинового юбилея Ее величество почти ничего не видела, почти ничего не слышала, и ее легко было сбить с толку. Она почти не выезжала из своих апартаментов в Виндзорском замке. Появление на балконе во время юбилея потребовало титанических усилий», - рассказали в окружении Елизаветы II.
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Также источник дал понять, что свою лепту в ухудшение состояния Елизаветы II внесли принц Гарри и его жена Меган Маркл.
Он заявил, что им следовало бы не торопиться со своими откровениями, видя в каком состоянии находилась Елизавета II.
По материалам The Daily Beast.