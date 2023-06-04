Макияж смыла, волосы в пучок собрала – чисто бабушка: резко постаревшая Ирина Пегова напугала фанатов

Актриса Ирина Пегова - настоящая любимица публики. В июне звезда сериалов отметит свое сорокапятилетие. Вероятно, готовясь к этой прекрасной дате, Ирина Пегова избавилась от нескольких килограммов и стала стройнее.

Но судя по всему, похудение не пошло на пользу актрисе. Поклонники отмечают, что Ирина Пегова стала выглядеть старше своих лет.

В микроблоге Ирина Пегова поделилась неудачным снимком, которым разочаровала фанатов. В кадре звезда предстала без макияжа и укладки, просто собрав волосы в пучок. Отсутствие макияжа и прически превратило Ирину Пегову в пожилую женщину, даже бабушку.

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