Отсидевший в тюрьме Сергей Сичкарь из «Дома-2» женился: счастливые жених и невеста на красивом видео

Бывшие участники «Дома-2» Сергей Сичкарь и Валерия Шимасюк стали мужем и женой. Прекрасное событие произошло в минувшую пятницу, 2 июня. Но пара только в воскресенье решила рассекретить его.

В микроблоге Сергей Сичкарь разместил видео, на котором запечатлены знаковые моменты дня бракосочетания. Красивые жених и невеста, выездная регистрация, белая карета с новобрачными.

Поклонники Сергея Сичкаря и Валерии Шимасюк признаются, что невероятно рады за пару.

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