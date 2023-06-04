Отсидевший в тюрьме Сергей Сичкарь из «Дома-2» женился: счастливые жених и невеста на красивом видео

Бывшие участники «Дома-2» Сергей Сичкарь и Валерия Шимасюк стали мужем и женой. Прекрасное событие произошло в минувшую пятницу, 2 июня. Но пара только в воскресенье решила рассекретить его.
В микроблоге Сергей Сичкарь разместил видео, на котором запечатлены знаковые моменты дня бракосочетания. Красивые жених и невеста, выездная регистрация, белая карета с новобрачными.
Поклонники Сергея Сичкаря и Валерии Шимасюк признаются, что невероятно рады за пару.
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Напомним, Сергей Сичкарь после участия в проекте, в 2015-м году, попался на продаже угнанных автомобилей. Он был осужден и некоторое время провел в колонию, выйдя на свободу в 2017-м году.
На обновленный «Дом-2» Сергей Сичкарь вернулся в 2022-м году, ему сразу приглянулась симпатичная блондинка Валерия Шимасюк. В октябре пара покинула проект, а теперь и поженилась.
Сергей Сичкарь и Валерия Шимасюк на своей свадьбе. Фото: соцсети