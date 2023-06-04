«Красивая мы пара?»: Анастасия Волочкова предстала в обнимку с Прохором Шаляпиным в своем особняке

Звезда балета Анастасия Волочкова обожает принимать гостей в своем подмосковном особняке. В это воскресенье балерину навестил шоумен и мастер эпатажа Прохор Шаляпин.
В микроблоге балерина Анастасия Волочкова поделилась снимком с Прохором Шаляпиным. В кадре запечатлено, как они уютно сидят на диване в гостиной в обнимку.
«Мой замечательный Прохор у меня в гостях. Красивая мы пара?» - подписала фото Анастасия Волочкова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин очень дружны. Шоумен был гостем вечеринки в честь дня рождения балерины зимой этого года. Единственный из гостей, Шаляпин пришел с пустыми руками, заявив, что сам - как подарок для Волочковой.