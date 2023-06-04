«Красивая мы пара?»: Анастасия Волочкова предстала в обнимку с Прохором Шаляпиным в своем особняке

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Напомним, Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин очень дружны. Шоумен был гостем вечеринки в честь дня рождения балерины зимой этого года. Единственный из гостей, Шаляпин пришел с пустыми руками, заявив, что сам - как подарок для Волочковой.