Галкин* отпустил шутку в адрес своей падчерицы Орбакайте: подколол, выступая в Турции

Пародист Максим Галкин* дал понять, что для его шуток не существует никаких табу. Если ранее он позволял высказываться на публике о знаменитостях, не имеющих отношения к его семье, то теперь, похоже, придется кое-что о себе узнать и родственникам шоумена.
Так, на гастролях в Турции Максим Галкин* отпустил шутку в адрес дочери Аллы Пугачевой, своей падчерицы, 52-летней Кристины Орбакайте.
Максим Галкин* развеселил зал заявлением об американской недвижимости Кристины Орбакайте.
«У меня был выбор куда эмигрировать, так чтоб на ПМЖ, либо по маме в Израиль, либо в Америку: там у старшей дочери хорошая недвижимость», - насмешил публику Максим Галкин*.
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Напомним, Максим Галкин* и Алла Пугачева больше года назад уехали из России. Пара вместе с детьми Гарри и Лизой поселилась в Израиле.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.