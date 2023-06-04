Галкин* отпустил шутку в адрес своей падчерицы Орбакайте: подколол, выступая в Турции

Пародист Максим Галкин* дал понять, что для его шуток не существует никаких табу. Если ранее он позволял высказываться на публике о знаменитостях, не имеющих отношения к его семье, то теперь, похоже, придется кое-что о себе узнать и родственникам шоумена.

Так, на гастролях в Турции Максим Галкин* отпустил шутку в адрес дочери Аллы Пугачевой, своей падчерицы, 52-летней Кристины Орбакайте.

Максим Галкин* развеселил зал заявлением об американской недвижимости Кристины Орбакайте.