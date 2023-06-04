Галкин* отпустил шутку в адрес своей падчерицы Орбакайте: подколол, выступая в Турции

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Global Look Press

Пародист Максим Галкин* пошутил по поводу недвижимости старшей дочери Аллы Пугачевой в США.

Пародист Максим Галкин* дал понять, что для его шуток не существует никаких табу. Если ранее он позволял высказываться на публике о знаменитостях, не имеющих отношения к его семье, то теперь, похоже, придется кое-что о себе узнать и родственникам шоумена.

Так, на гастролях в Турции Максим Галкин* отпустил шутку в адрес дочери Аллы Пугачевой, своей падчерицы, 52-летней Кристины Орбакайте.

Максим Галкин* развеселил зал заявлением об американской недвижимости Кристины Орбакайте.

«У меня был выбор куда эмигрировать, так чтоб на ПМЖ, либо по маме в Израиль, либо в Америку: там у старшей дочери хорошая недвижимость», - насмешил публику Максим Галкин*.

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Напомним, Максим Галкин* и Алла Пугачева больше года назад уехали из России. Пара вместе с детьми Гарри и Лизой поселилась в Израиле.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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