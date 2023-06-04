Выросли девочки: Иван Ургант показал красавиц-дочерей Нину и Валерию от Натальи Кикнадзе

Телеведущий Иван Ургант счастлив в браке с женой Натальей Кикнадзе. Супруги воспитывают двух общих дочерей - Нину и Валерию. Старшей наследнице пары пятнадцать лет, а младшей, Лере, в сентябре исполнится восемь.

Плюс ко всему, Иван Ургант считает своими родными детьми сына и дочку Натальи Кикнадзе от первого брака.

В своих очаровательных наследницах Нине и Валерии, одна из которых названа в честь бабушки, а вторая - мамы Ивана Урганта, звездный отец не чает души.

Вместе с дочками Иван Ургант посетил дом-музей писателя Сергея Довлатова в Пушкинских горах в Псковской области.

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