Обворожительная невеста в платье с глубоким декольте и шлейфом: бывший муж Ани Лорак поделился видео со своей свадьбы

Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу определился с выбором новой главной женщины своей жизни.

В микроблоге экс-супруг Ани Лорак поделился видео с собственной свадьбы с 26-летней визажисткой. В ролике запечатлены моменты выездной регистрации и непосредственно самого свадебного торжества.

Невеста была невероятно хороша в белом платье с открытыми плечами, глубоким декольте и шлейфом. Поклонники принялись поздравлять красивую пару с днем свадьбы и желать молодым долгих и счастливых лет совместной жизни.

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