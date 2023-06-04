Обворожительная невеста в платье с глубоким декольте и шлейфом: бывший муж Ани Лорак поделился видео со своей свадьбы

Ани Лорак и ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу. Фото: соцсети

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу женился на 26-летней визажистке.

Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу определился с выбором новой главной женщины своей жизни.

В микроблоге экс-супруг Ани Лорак поделился видео с собственной свадьбы с 26-летней визажисткой. В ролике запечатлены моменты выездной регистрации и непосредственно самого свадебного торжества.

Невеста была невероятно хороша в белом платье с открытыми плечами, глубоким декольте и шлейфом. Поклонники принялись поздравлять красивую пару с днем свадьбы и желать молодым долгих и счастливых лет совместной жизни.

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Напомним, Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак развелись в 2019-м году, прожив в брак десять лет. У пары есть дочка София, которой 9 июня исполнится двенадцать лет.

У новой жены Мурата Налчаджиоглу есть дочь Александра от прежних отношений, ей шесть лет.

Мурат Налчаджиоглу и его молодая жена. Фото: скрин соцсети

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