Обворожительная невеста в платье с глубоким декольте и шлейфом: бывший муж Ани Лорак поделился видео со своей свадьбы

Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу определился с выбором новой главной женщины своей жизни.
В микроблоге экс-супруг Ани Лорак поделился видео с собственной свадьбы с 26-летней визажисткой. В ролике запечатлены моменты выездной регистрации и непосредственно самого свадебного торжества.
Невеста была невероятно хороша в белом платье с открытыми плечами, глубоким декольте и шлейфом. Поклонники принялись поздравлять красивую пару с днем свадьбы и желать молодым долгих и счастливых лет совместной жизни.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак развелись в 2019-м году, прожив в брак десять лет. У пары есть дочка София, которой 9 июня исполнится двенадцать лет.
У новой жены Мурата Налчаджиоглу есть дочь Александра от прежних отношений, ей шесть лет.
Мурат Налчаджиоглу и его молодая жена. Фото: скрин соцсети