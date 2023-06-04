Огромное брюхо до колен, щекастое лицо: какой Саша Черно была до похудения и в какую красотку превратилась сейчас

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно в последние несколько месяцев радует фанатов своим внешним видом.
Саша Черно избавилась от нескольких десятков лишних килограммов и теперь часто демонстрирует стильные образы, чего не так давно не могла себе позволить из-за нюансов фигуры.
Саша Черно любит напоминать, как выглядела еще какое-то время назад. В микроблоге она поделилась кадрами из архива. На них у Саши Черно щекастое лицо и огромное брюхо, свисающее чуть ли не до колен.
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Такой Саша Черно была до похудения. Фото: соцсети
«Просто напомню, какая я была», - подписала архивные кадры Саша Черно.
Стройная Саша Черно (на фото справа) с Аленой Рапунцель. Фото: соцсети