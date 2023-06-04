Всегда играл красавчиков: как сейчас выглядит главный плейбой СССР, звезда фильма «Маленькая Вера», 60-летний Андрей Соколов

Известный актер, сыгравший одну из главных ролей в культовом фильме конца 80-х годов прошлого века - «Маленькая Вера», Андрей Соколов не часто балует публику общением с ней.

Андрей Соколов предпочитает вести скрытую от посторонних глаз жизнь. В это воскресенье, 4 июня, случился тот редкий случай, когда 60-летний Андрей Соколов вышел в свет. Актер предстал на закрытии 10 Международного Забайкальского кинофестиваля в Чите.

Все увидели, что Андрей Соколов из эффектного молодого человека, главного плейбоя Советского Союза превратился в симпатичного зрелого мужчину.

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