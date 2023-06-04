Уже все такие взрослые: дети сестер Ольги и Риты Агибаловых из «Дома-2» запечатлелись вместе – какими они стали

Сестры Рита Агибалова и Ольга Гажиенко. Фото: соцсети

Ольга Гажиенко и Рита Агибалова устроили встречу в Стамбуле.

Бывшие участницы «Дома-2», родные сестры Ольга Гажиенко и Рита Агибалова уже несколько лет живут в разных странах - Гажиенко с семьей в России, Рита - на Кипре. Сестры нежно любят друг друга, поддерживают теплые отношения и все делают для того, чтобы общались и дружили их дети.

На этот раз Ольга Гажиенко и Рита Агибалова устроили встречу своих наследников в Стамбуле. В микроблоге экс-участницы реалити-шоу поделились милыми кадрами.

«А что там за пальмой, посмотри», - сказала сыну Кириллу Ольга Гажиенко.

Тут же навстречу Кириллу выбежали сын и дочка Риты Агибаловой Митя и Бэлла. Дети принялись обниматься, было очевидно, что они рады видеть друг друга.

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«Встреча сюрприз в Стамбуле», - подписала Ольга Гажиенко кадры.

Поклонники отметили, что дети сестер Агибаловых заметно подросли.

Напомним, на двоих у сестер Агибаловых четверо наследников. У Ольги Гажиенко подрастают сыновья Кирилл и Лева, у Риты Агибаловой - сын Митя и дочка Бэлла.

Дети Риты Агибаловой и сын Ольги Гажиенко. Фото: соцсети

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