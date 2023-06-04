Объявлены победители Забайкальского международного кинофестиваля 2023 года

4 июня в Чите состоялась церемония закрытия 10-го Забайкальского международного кинофестиваля. И вот его итоги.

Лучший фильм – «Нить жизни» Цяо Сысюэ, Китай.

Лучший режиссер - Петрус Карири за фильм «Пляж на краю света», Бразилия.

Лучший сценарий - «Святая пятница. Крест в пустыне», Сербия и Иордания.

Лучший актер - Беркай Атеш за роль в фильме «Темная ночь», Турция, Германия и Франция.

Лучшая актриса» - Бадэма за роль в фильме «Нить жизни», Китай.

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Лучший короткометражный игровой фильм - «Девушка с косой» Ивана Харатьяна.

Лучший сценарий короткометражного фильма - Татьяна Грицова, «В пути или взросление».

Лучший документальный короткометражный фильм - «Там, где наш дом» Владимира Тарасова.

Лучший фильм, снятый в Забайкалье - «Стол» Александры Поповой.

Лучший фильм конкурса «Новый взгляд» - «Беспомощный» Амира Тудехроста, Иран.

Приз зрительских симпатий конкурса «Новый взгляд» - «Кукольник» Сергея Кузнецова.

Специальный приз – Сергей Урсуляк – за артистическую режиссуру и верность творческим идеалам.