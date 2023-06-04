Раздобрела, волосы собрала в кулю на затылке: как сейчас выглядит 57-летняя вдова Олега Табакова Марина Зудина

Звезда театра и кино, 57-летняя вдова именитого артиста и режиссера Олега Табакова Марина Зудина в последнее время крайне редко выходит в свет. Марина Зудина по каким-то причинам перестала посещать светские премьеры и мероприятия, которые раньше старалась не пропускать.

Но в это воскресенье, 4 июня, случилось редкое появление Марины Зудиной на публике. Актриса стала ведущей церемонии закрытии 10 Международного кинофестиваля в Чите в паре с известным артистом Дмитрием Харатьяном.

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