Раздобрела, волосы собрала в кулю на затылке: как сейчас выглядит 57-летняя вдова Олега Табакова Марина Зудина

Марина Зудина. Фото: Global Look Press

Актриса Марина Зудина в платье с драпировкой на животе подчеркнула изъяны фигуры.

Звезда театра и кино, 57-летняя вдова именитого артиста и режиссера Олега Табакова Марина Зудина в последнее время крайне редко выходит в свет. Марина Зудина по каким-то причинам перестала посещать светские премьеры и мероприятия, которые раньше старалась не пропускать.

Но в это воскресенье, 4 июня, случилось редкое появление Марины Зудиной на публике. Актриса стала ведущей церемонии закрытии 10 Международного кинофестиваля в Чите в паре с известным артистом Дмитрием Харатьяном.

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Перед гостями церемонии Марина Зудина предстала с гладкой прической, собрав волосы на затылке в кулю. Платье Марина Зудина выбрала с драпировкой в области живота, наряд подчеркнул нюансы фигуры Марины Зудиной, показав ее небольшой животик.

Дмитрий Харатьян и Марина Зудина в Чите. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

От глаз поклонников не укрылся тот факт, что 57-летняя Марина Зудина за последнее время немного прибавила в весе, как говорят, раздобрела. Из субтильной дамы Марина Зудина превратилась в диву с женственными формами.

Дмитрий Харатьян и Марина Зудина на кинофестивале в Чите. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

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