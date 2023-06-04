Дибров отхлестал труды Собчак на YouTube: «Это не журналистика»

Дмитрий Дибров тщательно следит за деятельностью коллег. Журналист с интересом смотрит выпуски известных личностей на YouTube, и давно определил для себя фаворитов. Ксения Собчак, как ни странно, не попала в этот список.

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К слову, контент знаменитости на площадке многогранен. Собчак регулярно публикует интервью с медийными персонами, в том числе с политиками, занимается расследованиями и делает обзоры на громкие новости. Несмотря на это, журналистка получила критический анализ от коллеги.

«Ее программы не смотрю <…> Просто темы, которые Ксения поднимает, - это политика. А она требует инсайда. Конечно, никто не вправе ей запретить иметь свое мнение и высказывать его публично. Пожалуйста. Но мне это неинтересно.

Мне интересно слушать только тех, у кого есть инсайд, кто ходит в Министерство обороны, в Кремль, в Госдуму, кто там вертится. Надо этих слушать. А это не журналистика, а размышление», — объяснил свое мнение Дибров.

По материалам «МК».