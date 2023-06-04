«Как Золушка из мультика»: в Сети раскритиковали свадебное платье Татьяны Булановой

Вот, что пишет об этом наряде светская хроника «Комсомольской правды».

«В третий раз и в белом платье. Ну, точно не в 54 года», - пишет народ в соцсетях. «В этом нелепом платье Буланова смотрится, как Золушка.... Из мультика». «Зачем такое платье?! Эффектный белый костюм как на ведущей церемонии был бы значительно лучше».

«Действительно, впечатление, что Булановой на этот раз изменил вкус. Или она решила наконец осуществить девичью мечту, чтобы были кружева, рюши, пышные юбки, шлейф… Ну да, как на свадьбе у Золушки».

«Платье с третьей свадьбы разочаровало: и не модное, и не стильное, и слишком пышное для такой миниатюрной женщины, как Татьяна Буланова. Оно ее делает приземистой».

«И все же на возражения критиков доброжелательный народ пишет в комментариях: «Милые дамы! Будьте добрее! У женщины свадьба! Какая разница, сколько ей лет и какой по счету брак?! Какая разница, какого фасона на ней платье?! Счастья и любви ей и ее новому мужу!». К этому и добавить нечего».