Курятник и красный бикини: дочь Агутина и Варум сверкнула сочной фигурой на съемках клипа

Живущая в Америке дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум, 24-летняя Лиза наслаждается жизнью. Она продвигает свою рок-группу Bruvvy band из Майами и пытает стать звездой по примеру родителей.
Недавно девушка устроила себе и музыкантам странную фотосессию – локацией для снимков был выбран курятник. Сама Лиза предстала в красном бикини и наклеила на спину скотч. После того, как она его сняла, на загоревшем теле молодой артистки остались белые полосы.
Лиза Варум на съемках клипа. Фото: соцсети
«Я чертовски горжусь Bruvvy band и собой. Я действительно преодолела свой предел с этим, и наконец снова могу дышать! В любом случае, последние пару месяцев жизнь была действительно сумасшедшей, и я действительно счастлива», - пишет Лиза в социальной сети.
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Дело в том, что несколько дней назад группа выпустила клип Settle Down, для которого и понадобились курочки, яйца и трюк с загаром. Это второе или третье музыкальное видео коллектива, поэтому Лиза так радуется его выходу. Она от души поблагодарила свою команду и всех, кто был причастен к съемкам.