Курятник и красный бикини: дочь Агутина и Варум сверкнула сочной фигурой на съемках клипа

Живущая в Америке дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум, 24-летняя Лиза наслаждается жизнью. Она продвигает свою рок-группу Bruvvy band из Майами и пытает стать звездой по примеру родителей.

Недавно девушка устроила себе и музыкантам странную фотосессию – локацией для снимков был выбран курятник. Сама Лиза предстала в красном бикини и наклеила на спину скотч. После того, как она его сняла, на загоревшем теле молодой артистки остались белые полосы.