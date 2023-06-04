Двойная прибыль: принц Гарри готовится продать права на экранизацию своих мемуаров

Принц Гарри развязал в Америке войну – войну между студиями за право экранизировать его скандальные мемуары «Запасной». Уже три крупные медиакомапнии, включая Netflix, «отчаянно пытаются» завладеть лакомыми правами.

Но, кто бы ни победил, Гарри и его жена Меган Маркл получат огромную сумму денег - за сами права и за то, что их собственная фирма Archewell будет заниматься производством или продюсированием проекта. Ибо принц должен проконтролировать, чтобы в кинопроизведении не было выдумок и вольных трактовок относительно британской королевской семьи.

«Гарри и Меган находятся в беспроигрышной позиции. Они потребуют высокую плату за права, в то время как привлечение Archewell будет означать еще более прибыльное двойное участие», - говорит источник британского издания Express.

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