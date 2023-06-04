Играет зятя: Дмитрий Нагиев приступил к съемкам комедии в Москве

Компания «ВайТ Медиа» сообщила о старте в Москве съемок новой лирической комедии «Зять», главные роли в которой сыграют Ян Цапник, Дмитрий Нагиев и Ирина Пегова.

По сюжету, примерный муж и образцовый отец (Цапник) вдруг узнает, что красавица-дочь влюбилась и собирается замуж за его ровесника и некогда лучшего друга (Нагиев). В прошлом мужчины были не только приятелями, но и накуролесили вместе, будь здоров, о чем главный герой не хочет рассказывать своей семье. Но он обязан расстроить союз своей дочери с бывшим товарищем.

«Герои и ситуации вокруг них обязательно заставят зрителей по-доброму смеяться и найдут поддержку в сердце каждого», - говорит Ян Цапник.

Также в проекте снимаются Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда, Артем Минин, Никита Касьяненко, Люся Чеботина и Дмитрий Красилов.

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Съемки запланированы в Москве и Петербурге. В кино картина выйдет зимой 2024 года.