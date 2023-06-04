«За такого Хюррем с Махидевран бы не дралась»: как сейчас выглядит Сулейман из сериала — макушка лысая, весь седой

Поклонники едва узнали признанного турецкого красавца Халита Эргенча, которому в апреле исполнилось 53 года. У актера трое детей от жены Бергюзар Корель, которая по слухам, сильно ревновала возлюбленного к Мерьем Узерли на съемках «Великолепного века».

Спустя 12 лет после выхода на экран первой серии турецкого сериала, Халит Эргенч мало напоминает султана Сулеймана. Актер заметно поправился, стал шире в талии и плечах, а также полностью поседел. На голове почти не осталось волос, для баланса Халит отрастил густую косматую бороду, которая делает его старше.

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