«За такого Хюррем с Махидевран бы не дралась»: как сейчас выглядит Сулейман из сериала — макушка лысая, весь седой

Поклонники едва узнали признанного турецкого красавца Халита Эргенча, которому в апреле исполнилось 53 года. У актера трое детей от жены Бергюзар Корель, которая по слухам, сильно ревновала возлюбленного к Мерьем Узерли на съемках «Великолепного века».
Спустя 12 лет после выхода на экран первой серии турецкого сериала, Халит Эргенч мало напоминает султана Сулеймана. Актер заметно поправился, стал шире в талии и плечах, а также полностью поседел. На голове почти не осталось волос, для баланса Халит отрастил густую косматую бороду, которая делает его старше.
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Халит Эргенч с женой с Бергюзар Корель. Фото: личный архив
Халит Эргенч отрастил косматую бороду. Фото: личный архив
«За такого Хюррем с Махидевран бы не дралась», «Ну что вы глупости пишите, да полысел, но в целом красавец!», «Брутален и хорош! Весьма привлекателен», «В первых сериях ВВ был такой стройный, подтянутый! Распустил себя», «У него трое детей, устал султан, что вы хотите», «Откормленный», - пишут фолловеры.