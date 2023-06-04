Ирина Млодик и Эммануил Виторган из-за трудностей с оплатой дома заняли деньги

Отец актера Максима Виторгана – Эммануил Виторган – и его жена Ирина Млодик испытывают финансовые трудности в последнее время. Причиной стал трехэтажный дом знаменитостей.

Звездная чета живет в столичном особняке в центре уже не первый год. Виторган платит за аренду дома 2,5 миллиона рублей в месяц. К слову, в доме знаменитости устраивают творческие вечера с участием звезд. Но прибыли от продажи билетов не хватает на оплату аренды.