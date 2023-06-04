Ирина Млодик и Эммануил Виторган из-за трудностей с оплатой дома заняли деньги

Отец актера Максима Виторгана – Эммануил Виторган – и его жена Ирина Млодик испытывают финансовые трудности в последнее время. Причиной стал трехэтажный дом знаменитостей.
Звездная чета живет в столичном особняке в центре уже не первый год. Виторган платит за аренду дома 2,5 миллиона рублей в месяц. К слову, в доме знаменитости устраивают творческие вечера с участием звезд. Но прибыли от продажи билетов не хватает на оплату аренды.
Поэтому артисту пришлось занять деньги у друзей.
«Не хочу говорить на эту тему, потому что мы в такие долги влезли, чтобы закрыть договор», – призналась Млодик в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
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Из-за финансовых проблем Эммануил Виторган столкнулся с заболеванием сердца.
«Мы были в Чазовском центре, профессору Имаеву спасибо огромное! Была операция плановая под наркозом, поэтому переживали и нервничали. Нет, не шунтирование было», – заявила Млодик.