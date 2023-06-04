«Будьте смелыми»: Анджелина Джоли объявила о наборе портных в свое модное ателье

Чем займется Анджелина Джоли, сложив с себя полномочия посла ООН? Модой! 47-летняя актриса открывает свой модный дом, который будет называться Atelier Jolie («Ателье Джоли»).
На днях она опубликовала в социальной сети объявление о наборе портных в свое новое предприятие.
«Мы ищем портных, которые разбираются в качестве и креативности. Первое ателье будет в Нью-Йорке, это призыв к портным, живущим там. Мы надеемся, что скоро появятся и другие, поскольку мы строим глобальную семью. Заранее спасибо за то, что поделились своим творчеством. Будьте смелыми», - говорится в объявлении звезды.
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Известно, что новый бизнес актрисы будет экологичным. По словам Анджелины, «каждый клиент будет его частью», что бы это ни значило.