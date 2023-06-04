«Будьте смелыми»: Анджелина Джоли объявила о наборе портных в свое модное ателье

Чем займется Анджелина Джоли, сложив с себя полномочия посла ООН? Модой! 47-летняя актриса открывает свой модный дом, который будет называться Atelier Jolie («Ателье Джоли»).

На днях она опубликовала в социальной сети объявление о наборе портных в свое новое предприятие.