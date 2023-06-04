Попросила семью отписаться: 44-летняя Кейт Хадсон выложила игривые фото в бикини у бассейна

«Жаркие» снимки порадовали поклонников звезды, а вот ее семья оказалась против такого обнажения.

«Господи, нет, Кейт», - написал ее брат Оливер в комментариях. «Лето только началось, Оливер… Оно станет диким. Ты должен отписаться», — ответила ему актриса, добавив смеющийся смайлик. «Думаю, я тоже мог бы (отписаться, - Прим. авт.)», — добавил ниже 19-летний сын звезды Райдер Робинсон. «Кто это?» — ответила ему мать.

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Напомним, у актрисы есть дети от рок-музыкантов Криса Робинсона и Мэттью Беллами (группа Muse), а также основателя звукозаписывающей компании Дэнни Фудзикавы.