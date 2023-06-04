«Влюбил в себя»: Наташа Королева вспомнила про отношения с Игорем Николаевым спустя 22 года после развода

Наташа Королева также рассказала про то, как влюбилась в Николаева.

«Инициатива отходила от Игоря, как от человека более взрослого. Я многие вещи вообще не понимала. Игорь аккуратно ухаживал, понимая, что я совсем дите и многих вещей не знаю. Мне пришлось медленно доходить до всего мозгами, но он не торопил. Он меня влюбил в себя», – заявила Наташа Королева в беседе со Светланой Бондарчук на ее YouTube-канале.