«Надо быть строгим папой»: Дмитрий Маликов назвал секрет воспитания сына Марка

Исполнитель Дмитрий Маликов рассказал, как воспитывает младшего сына Марка.

Примечательно, что в воспитании сына Маликова принимает участие и старшая дочь Дмитрия – Стефания.

«Когда в сознательном возрасте появляются малыши, к ним другое отношение. Даже когда родилась Стефания, все было иначе. Мне кажется, что надо быть строгим папой – эта связь «отец-сын» должна оставаться. Но у нас строгая Лена. Она какие-то вещи категорически запрещает, а я не категорически», – рассказал артист о своей жене Елене.

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