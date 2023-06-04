«Моя девочка вкусная»: Бородина без макияжа предстала с крохой-дочкой Орловой, наряженной в платье принцессы

Недавно Бородина стала крестной мамой дочки Ольги Орловой Анны. А 3 июня она приехала к ней в гости проведала малышку. Телеведущая предстала без макияжа. Она взяла на руки кроху, которая была в пышном сливочном платье принцессы и с повязкой на голове. Ксения была в восторге от ребенка.

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