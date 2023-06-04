«Моя девочка вкусная»: Бородина без макияжа предстала с крохой-дочкой Орловой, наряженной в платье принцессы

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она наблюдала за тем, как люди строят любовь. Однако сама Ксения дважды обожглась. Она развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым и теперь сама растит дочку Теону, а также дочку Марусю от первого брака. При этом в 40 лет звезда не перестает следить за фигурой. Она признавалась, что не одинока.
Недавно Бородина стала крестной мамой дочки Ольги Орловой Анны. А 3 июня она приехала к ней в гости проведала малышку. Телеведущая предстала без макияжа. Она взяла на руки кроху, которая была в пышном сливочном платье принцессы и с повязкой на голове. Ксения была в восторге от ребенка.
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«Мой девочка вкусная! Как же нереально пахнут маленькие дети», – заявила она.
На этот раз вечер закончился настольными играми. Бородина повеселилась с подругой. Поклонники отметили, что телеведущая хорошая мама. К слову, ведущая «Дома-2» не исключает, что захочет еще одного ребенка. Она признавалась в этом в соцсетях.