Бузова оконфузилась перед солистом группы «Градусы»: платье расстегнулось в неподходящий момент (видео)

Ольга Бузова уже 19 лет работает на телевидении. Она также построила успешную карьеру певицы. В свои 37 лет она не стеснятся демонстрировать свои формы во всей красе. Несмотря на частую критику со стороны хейтеров, она не перестает оголяться, а выступает порой в очень смелых нарядах.
3 июня Ольга решила выступить в Омске перед многотысячной толпой. Она выбрала для такого случая мерцающее черное мини-платье и бофторты. Наряд туго сидел на ее пополневшей фигуре. Артистка уже несколько месяцев посещает спортзал, но пока не похудела.
Она встретила за кулисами солиста группы «Градусы» Руслана Тагиева. Они пообщались и обнялись. В этот момент Бузова оконфузилась. Ее наряд расстегнулся. Чудом она схватила руками ткань.
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А вот само выступление прошло идеально. Звезда пела и танцевала, а народ выкрикивал слова из ее песен. Ольга сразила публику своей энергетикой.