Бузова оконфузилась перед солистом группы «Градусы»: платье расстегнулось в неподходящий момент (видео)

3 июня Ольга решила выступить в Омске перед многотысячной толпой. Она выбрала для такого случая мерцающее черное мини-платье и бофторты. Наряд туго сидел на ее пополневшей фигуре. Артистка уже несколько месяцев посещает спортзал, но пока не похудела.

Она встретила за кулисами солиста группы «Градусы» Руслана Тагиева. Они пообщались и обнялись. В этот момент Бузова оконфузилась. Ее наряд расстегнулся. Чудом она схватила руками ткань.

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