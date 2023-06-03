«Какая же взрослая уже»: Лариса Долина выступила со своей 11-летней внучкой, которая почти ростом с бабушку

На этот раз Лариса Александровна приняла участие в праздничном концерте в Кремлевском дворце в честь Дня защиты детей. Певица исполнила песню со своей повзрослевшей внучкой Сашей. Они даже оделись в одинаковые алые куртки из кожи. Но девушка была в пышной юбке в тон, а Долина выбрала черную полупрозрачную юбку, показав ноги.

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