«Какая же взрослая уже»: Лариса Долина выступила со своей 11-летней внучкой, которая почти ростом с бабушку

Лариса Долина. Фото: соцсети звезды

Певица даже оделась с одном стиле с Сашей. Они выступили в Кремлевском дворце.

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она стала народной артисткой РФ. Певица преподает в вузе, а также часто участвует в телевизионных шоу. В свои 67 лет она может похвастаться стройной фигурой. Звезда долгое время худела и несколько лет назад сразила даже коллег преображением.

На этот раз Лариса Александровна приняла участие в праздничном концерте в Кремлевском дворце в честь Дня защиты детей. Певица исполнила песню со своей повзрослевшей внучкой Сашей. Они даже оделись в одинаковые алые куртки из кожи. Но девушка была в пышной юбке в тон, а Долина выбрала черную полупрозрачную юбку, показав ноги. 

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«Так отметили День защиты детей — 1 июня. Символично, что с моей Сашкой. Дома даже нашлись одинаковые куртки. Я люблю петь с Сашей. Она очень серьёзно всегда готовится к выступлениям, показывая свою заинтересованность в таких фрагментах своей жизни. Набирается опыта. Похвально!» – написала звезда.

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что внучка Долины почти стала ростом с бабушку и обладает необыкновенной красотой.

Лариса Долина с внучкой. Фото: соцсети звезды

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