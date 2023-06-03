Волочкова полностью оголилась в бане: игриво прикрыла вениками свои «спелые» прелести

Анастасия Волочкова уже много лет выступает на сцене. Она стала известной балериной. Однако все чаще танцовщица оказывается в скандальных ситуациях. В свои 47 лет она не обрела счастье в личной жизни. Однако зачастую артистка крутит романы с новыми кавалерами. Она не стесняется оголяться и регулярно хвастается шпагатом.
На этот раз Волочкова решила отдохнуть в бане. Пока ее собственная парилка на ремонте, она решила прийти в специальное место. Балерина не только щегольнула в бикини. Она оголилась, позируя в бане. Танцовщица скрестила ножки и прикрыла свои прелести вениками. Анастасия также рукой схватилась за бедро.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены. Многие отметили, что Волочкова не перестает их удивлять. «Ой, даже в чужой бане голая», «Вот это ее распарило», «Веники колкие, наверное ей было хорошо», «Ножки изящно скрестила», «Все видели уже ваши формы», — стали писать в Сети.