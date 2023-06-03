Лопырева в мини-бикини изогнулась на надувном фламинго: «сочные» формы подставила солнцу — прожарка пошла

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Знаменитая победительница конкурсов красоты сразила своими формами народ.

Виктория Лопырева уже три года живет в Дубае. Она много лет назад стала обладательницей «Мисс Россия». Потом блондинка работа моделью и телеведущей. Теперь она все чаще выходит в свет в роскошных нарядах. Ее можно встретить на светских вечеринках. В свои 39 лет звезда держит себя в форме. 

На этот раз Лопырева устроила себе выходной. Она покаталась на яхте с сыном Марком Лео. Блондинка в мини-бикини поплескалась в заливе. Она решила позагорать на большом надувном фламинго. Модель продемонстрировала свои формы во всей красе. Виктория изящно изогнулась, выпятив свой тыл. 

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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Виктория. Ее осыпали комплиментами. «Вот это русалочка», «Идеальная фигурка», «Что за чудо», «Ноги просто бесконечные», «Ого, какие булочки», «Кто-то жарится на солнышке», «Это так завораживает — блондинка в отрытом море», — стали писать подписчики.

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

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