Лопырева в мини-бикини изогнулась на надувном фламинго: «сочные» формы подставила солнцу — прожарка пошла

На этот раз Лопырева устроила себе выходной. Она покаталась на яхте с сыном Марком Лео. Блондинка в мини-бикини поплескалась в заливе. Она решила позагорать на большом надувном фламинго. Модель продемонстрировала свои формы во всей красе. Виктория изящно изогнулась, выпятив свой тыл.

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