Натянула по самое «не балуйся»: Тодоренко в мини-бикини свела с ума поклонников, блеснув прелестями на пляже

Недавно Регина успела совершить путешествие с младшим наследником. Она предпочла поделиться пляжными кадрами. Телеведущая решила показать, в какой форме находится. Она в мини-бикини обнажила рельефный пресс. Трусики Тодоренко натянула выше талии, а лифчик не прикрыл грудь полностью.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».