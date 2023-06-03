Натянула по самое «не балуйся»: Тодоренко в мини-бикини свела с ума поклонников, блеснув прелестями на пляже

Регина Тодоренко уже много лет строит карьеру. Она стала телеведущей и певицей. Уже давно жена Влада Топалова стремится развиваться в актерской сфере. При этом она растит двух сыновей. В 32 года звезда старается быть в форме. После родов она быстро похудела и теперь не стесняется носить мини.
Недавно Регина успела совершить путешествие с младшим наследником. Она предпочла поделиться пляжными кадрами. Телеведущая решила показать, в какой форме находится. Она в мини-бикини обнажила рельефный пресс. Трусики Тодоренко натянула выше талии, а лифчик не прикрыл грудь полностью.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошарашены увиденным. Некоторые осудили ее за такие кадры. «Это горячо», «А зачем так трусы натягивать, они словно парашюты», «Ноги длинные, тело несуразное», «Грудь вывалилась», «Неудачные фото», «Это прям круто, родила недавно же», — стали писать пользователи Сети.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды