Молния разошлась: Валя Карнавал оголила свое декольте за рулем, подразнив «спелыми дыньками»

На этот раз Валя переживает размолвку с женихом Сашей Стоуном. Они больше не живут вместе. Блогерша стала одеваться еще более откровенно. 3 июня она села за руль в спортивном костюме. Молния на толстовке разошлась, не выдержав объемов. Карнавал оголи пышную грудь, показав манкую «ложбинку греха».

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