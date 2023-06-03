Молния разошлась: Валя Карнавал оголила свое декольте за рулем, подразнив «спелыми дыньками»

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она активно строит карьеру певицы. Однако Валя начинала карьеру как блогерша и добилась больших успехов. В 21 год она может похвастаться большим доходом. Артистка часто облачается в смелые наряды, подчеркивая свои прелести.
На этот раз Валя переживает размолвку с женихом Сашей Стоуном. Они больше не живут вместе. Блогерша стала одеваться еще более откровенно. 3 июня она села за руль в спортивном костюме. Молния на толстовке разошлась, не выдержав объемов. Карнавал оголи пышную грудь, показав манкую «ложбинку греха».
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Поклонники были сражены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая леди», «Такие красотки водят авто», «Декольте точно отвлекает всех от дороги», «Оголила свое оружие», «Девочка, которая поражает с первого взгляда», «Дыньки спелые, уже выкатываются сами», — прокомментировали видео фанаты.