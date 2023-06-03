«Бесстыдство какое!»: Бузова в платье раздвинула ноги перед зеркалом, едва прикрыв сокровенное

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Бывшая ведущая «Дома-2» продолжает строить карьеру, а армия ее поклонников только растет. Она в свои 37 лет не боится демонстрировать свои достоинства. Артистка часто привлекает внимание парней, выбирая откровенные наряды. А порой звезда просто предстает в одном полотенце.
На этот раз Ольга приехала в Омск. Она произнесла речь перед публикой, а потом отправилась готовиться к выступлению. Телеведущая щегольнула в струящемся платье желтого цвета в горох. Однако она села, широко расставив ноги. Бузова едва прикрыла сокровенное тканью и оголила изящные бедра.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. А вот ее поза многих удивила. «И зачем раскидывать ноги, как мужик?», «Как это неприлично выглядит», «Могла бы уже без платья», «Не знает, как привлечь внимание», «Бесстыдство какое!», «Ох, какая поза», — стали писать подписчики.