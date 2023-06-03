«Бесстыдство какое!»: Бузова в платье раздвинула ноги перед зеркалом, едва прикрыв сокровенное

На этот раз Ольга приехала в Омск. Она произнесла речь перед публикой, а потом отправилась готовиться к выступлению. Телеведущая щегольнула в струящемся платье желтого цвета в горох. Однако она села, широко расставив ноги. Бузова едва прикрыла сокровенное тканью и оголила изящные бедра.

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