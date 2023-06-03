От гламура ничего не осталось: 41-летняя Брежнева в растянутой одежде и без укладки отметилась в Латвии

На этот раз Вера отправилась на прогулку. Она засняла себя на камеру. Певица была в непривычном аутфите. Она отметилась в широких джинсах и растянутой кофте на молнии. Артистка даже не стала делать укладку. 41-летняя Брежнева обычно носит платья в пол и другие луки.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».