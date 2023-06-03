От гламура ничего не осталось: 41-летняя Брежнева в растянутой одежде и без укладки отметилась в Латвии

Вера Брежнева уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала очень популярной, но в 2022 году блондинка покинула Россию. Она теперь живет в Италии с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой. Но порой артистка путешествует. Накануне она приехала в Латвию, где готовится к новому выступлению.
На этот раз Вера отправилась на прогулку. Она засняла себя на камеру. Певица была в непривычном аутфите. Она отметилась в широких джинсах и растянутой кофте на молнии. Артистка даже не стала делать укладку. 41-летняя Брежнева обычно носит платья в пол и другие луки.
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Поклонники признались, что не сразу узнали певицу. Многие отметили, что она выглядит не так свежо как раньше. «А что случилось? Наряд такой ужасный», «Ой, даже не узнала», «Вера, какой уставший вид», «Расческу забыла?», «Где стразы, дороги рубашки? Наряд слов одолжила», — стали писать в Сети.