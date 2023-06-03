Каролина Севастьянова в тугом корсете оголила свои манкие округлости: будоражущий вид крупным планом

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она стала художественной гимнасткой. Ей даже удалось стать олимпийской чемпионкой. Однако в последние годы она не участвует в соревнованиях. Спортсменка держит себя в форме, а также регулярно облачается в смелые наряды.
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На этот раз Каролина поделилась пикантным кадром. Она предстала в корсете с откровенным декольте. Гимнастка решила оголить свою упругую грудь. Она продемонстрировала манкую ложбинку.
Поклонники были сражены красотой чемпионки. Ее осыпали комплиментами. «Ох, какой вид», «Какая вы роковая», «Классный корсет», «Просто богиня», «Вы лишаете дара речи», «От таких форм все трепещет», — стали писать в Сети.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды