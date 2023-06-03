Каролина Севастьянова в тугом корсете оголила свои манкие округлости: будоражущий вид крупным планом

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На этот раз Каролина поделилась пикантным кадром. Она предстала в корсете с откровенным декольте. Гимнастка решила оголить свою упругую грудь. Она продемонстрировала манкую ложбинку.

Поклонники были сражены красотой чемпионки. Ее осыпали комплиментами. «Ох, какой вид», «Какая вы роковая», «Классный корсет», «Просто богиня», «Вы лишаете дара речи», «От таких форм все трепещет», — стали писать в Сети.