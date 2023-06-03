Кети Топурия показала своего двухлетнего сына: настоящий модник в кожаном плаще и шапочке-хулиганке

3 июня Топурия решила устроить прогулку с детьми. Она запечатлела своего двухлетнего наследника у калитки, за которой сидела собака. Певица нарядила сына в джинсы и шапку-хулиганку. Малыш также был в черном кожаном плаще. Кети пока не показывает лицо крохи, но не скрыла его щечки.

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