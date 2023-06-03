Кети Топурия показала своего двухлетнего сына: настоящий модник в кожаном плаще и шапочке-хулиганке

Кети Топурия уже давно стала популярной исполнительницей. Она много лет выступает с группой «А’Студио». Артистка всегда восхищает поклонников своими образами. В 36 лет у нее двое детей, но она смогла сохранить фигуру. Она растит дочку Оливию, которой скоро исполнится восемь лет. Также звезда родила сына Адама от нынешнего мужа Льва Деньгова.
3 июня Топурия решила устроить прогулку с детьми. Она запечатлела своего двухлетнего наследника у калитки, за которой сидела собака. Певица нарядила сына в джинсы и шапку-хулиганку. Малыш также был в черном кожаном плаще. Кети пока не показывает лицо крохи, но не скрыла его щечки.
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Дети Кети Топурии. Фото: соцсети звезды
Также Топурия запечатлела свою дочку. Оливия в спортивном костюме и жилетке не переставала бегать. Поклонники восхитились тем, как подросли дети артистки. «Ого, прям большие», «Модники растут», «Просто куколка Оливия», «Сын у вас чудесный», «Какие наряды», — стали писать пользователи Сети.