Волочкова в нюдовом бикини оголила свои «бугры страсти» у бассейна: острые коленки прикрыли зону бикини

Анастасия Волочкова уже много лет выступает на сцене. Она является известной балериной. Однако блондинка все чаще оказывается в скандальных ситуациях. Она не стеснятся оголяться. Порой артистка веселится на телевизионных шоу ли делится пикантными кадрами. Порой звезду за это критикуют хейтеры.
3 июня Волочкова успела сходить в баню. Она не упустила шанса покрасоваться в бикини. Балерина в нюдовом купальнике остудилась у бассейна. Она села в подвесное кресло, скрестив ножки. Артистка оголила пышную грудь, которая не поместилась в лиф. А вот острые коленки прикрыли зону бикини.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«Очень достойное место. С хорошим пар-мастером и проведенной в парной артезианской водой. С купелями и уютом. Замечательное место! Пока моя баня на ремонте, буду здесь частым гостем», – заявила звезда.
Поклонники были ошарашены увиденным. «Настя, какие у вас натруженные ножки», «А что с коленями», «Какой скромный купальник», «Как хочется прикрыть верх», «Грудь во всей красе», — стали писать в Сети.