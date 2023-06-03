Волочкова в нюдовом бикини оголила свои «бугры страсти» у бассейна: острые коленки прикрыли зону бикини

3 июня Волочкова успела сходить в баню. Она не упустила шанса покрасоваться в бикини. Балерина в нюдовом купальнике остудилась у бассейна. Она села в подвесное кресло, скрестив ножки. Артистка оголила пышную грудь, которая не поместилась в лиф. А вот острые коленки прикрыли зону бикини.

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