Фигура — мечта, а родила двоих! Наталья Подольская в платье-бюстье с разрезом на талии щегольнула на модном показе

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей после проекта «Фабрика звезд». Певица продолжает строить карьеру и при этом сохраняет домашний очаг. Она растит сыновей: Артемия и Ивана. И в 41 год смогла сохранить свою фигуру. Звезда приложила усилия, чтобы быть в форме.
На этот раз Подольская приняла участие в проекте «Министерство школьной моды». Она вышла на подиум в наряде, который был создан молодыми дизайнерами. Певица щегольнула в платье-бюстье изумрудного цвета. В наряде с разрезом на талии она козырнула идеальную фигуру. Наталья дополнила лук одной перчаткой в тон.
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«Красивый вчера получился показ», – заявила звезда.
Поклонники осыпали комплиментами певицу. «Вау, как вам идет», «Это идеальный цвет для рыжих», «Ну прям красота», «Фигура бомбическая», «В какой вы шикарной форме», «Тут очень хороши», «Ох, что за дива», — стали писать в Сети.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды