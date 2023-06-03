Фигура — мечта, а родила двоих! Наталья Подольская в платье-бюстье с разрезом на талии щегольнула на модном показе

На этот раз Подольская приняла участие в проекте «Министерство школьной моды». Она вышла на подиум в наряде, который был создан молодыми дизайнерами. Певица щегольнула в платье-бюстье изумрудного цвета. В наряде с разрезом на талии она козырнула идеальную фигуру. Наталья дополнила лук одной перчаткой в тон.

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