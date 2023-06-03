Стало известно о том, вернется ли Максим Галкин* в Россию: юмориста ждут большие перемены

Специалист по звездам Юлия Гикис расшифровала натальную карту Максима Галкина*.

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По словам астролога, его нашумевший переезд из России был предопределен, так как весь прошлый год на дела артиста оказывала влияние Черная Луна и Радиксный Плутон.

«На весь 2022 год встает Черная Луна в дом популярности. <...> Радиксный Плутон проходит по транзитному 9 дому (дом дальнего направления). Это говорит нам о кардинальных переменах, связанных с проживанием», — сказала Гикис.

Возвращения Галкина* в Москву в ближайшем будущем ждать не стоит. Но, несмотря на это, астролог не исключает того, что юморист опять поменяет место проживания. Возможно, очередной переезд будет связан с новой работой. Ведь, по прогнозу эксперта, в 2023 году артиста ждет существенный рост заработков.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: vnimanie.pro