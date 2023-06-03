36-летняя Пелагея продемонстрировала новую стрижку с челкой: модное окрашивание сразу омолодило

Начало лета Пелагея провела в спа-отеле в Кисловодске. Она поделилась кадром с отдыха. Певица показала свою новую стрижку. Она предпочла открыть шею, сделав рваное каре и косую челкой. также артистка сделала темные пряди с красивыми переходами в блонд. Звезда подчеркнула свои яркие черты лица.

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