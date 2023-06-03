36-летняя Пелагея продемонстрировала новую стрижку с челкой: модное окрашивание сразу омолодило

Пелагея много лет выступает на сцене. Она вместе со своей группой регулярно гастролирует. Певица особенно полюбилась народу, когда стала наставницей в шоу «Голос». Она в свои 36 лет следить за фигурой. Чаще всего фанаты ее видят в кокошниках и платьях с пышными юбками. А теперь она обновила имидж.
Начало лета Пелагея провела в спа-отеле в Кисловодске. Она поделилась кадром с отдыха. Певица показала свою новую стрижку. Она предпочла открыть шею, сделав рваное каре и косую челкой. также артистка сделала темные пряди с красивыми переходами в блонд. Звезда подчеркнула свои яркие черты лица.
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Пелагея. Фото: соцсети звезды
«Кайф!» — одним словом сформулировала Поля. Детокс, правильное питание, минеральные воды Кавказа, оздоровительные процедуры, и многое другое, - все испытала на себе Пелагея, проведя неделю в 5-звездочном спа», – гласит подпись к соцсетях.
Поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Что-то не узнаю», «Совсем другая», «Поля, отличная форма!», «Шикарный образ! Браво!», «Просто куколка, прелесть», «Думала Клава Кока!», «Помолодела», — стали писать в Сети.