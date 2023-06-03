Рудова в топике-дутике обнажила прелести: оторвалась на вечеринке, красуясь перед Агутиным

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру. Она стала популярной актрисой. Звезда сериала «Татьянин день» часто предстает на публике в смелых нарядах. Она не стесняется демонстрировать свои формы в бикини. А на днях звезда обновила гардероб. Она решила одеться по-летнему, отправившись на вечеринку.
Накануне Наталья посетила праздник, который устроила ее подруга. Актриса щегольнула в модных джинсах и топике-дутике, который надела на майку. При этом она обнажила одну из самых сокровенных женских частей тела – живот. Блондинка красовалась перед Леонидом Агутиным, который исполнил свои хиты.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто богиня», «Ой, вот это наряд», «Какой идеальный живот», «Классная», «Вам словно 20 лет», «Такая милашка», «Тут вы куколка», — стали писать в Сети.