Рудова в топике-дутике обнажила прелести: оторвалась на вечеринке, красуясь перед Агутиным

Накануне Наталья посетила праздник, который устроила ее подруга. Актриса щегольнула в модных джинсах и топике-дутике, который надела на майку. При этом она обнажила одну из самых сокровенных женских частей тела – живот. Блондинка красовалась перед Леонидом Агутиным, который исполнил свои хиты.

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