Бедрос Киркоров отпраздновал свой 91-й день рождения энергичными танцами и лимонадом

В пятницу, 2 июня, Бедрос Филиппович Киркоров отметил свой 91-й день рождения. Праздник прошел в ресторане. На торжестве присутствовали друзья и родственники болгарского артиста. И, конечно же, его приехал поздравить знаменитый сын Филипп Киркоров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На вечеринке подавали фрукты, овощи и мясо. А среди многочисленных напитков был замечен даже лимонад. Гости веселились и танцевали под песни сына виновника торжества. И сам Бедрос Филиппович, несмотря на солидный возраст, тоже от них не отставал.